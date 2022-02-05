وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقاً شرق دير البلح وانتحار آخر في شمال القطاع

توفي صباح اليوم السبت 5/2/2022، مواطن فيما أُصيبت زوجته اختناقاً، شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني، بوفاة المواطن (إياد سلمان أبو منديل) 37 عاماً من سكان دير البلح، وإصابة زوجته بحالة خطيرة، إثر اختناقهما جراء إشعال الفحم للتدفئة داخل المنزل.

وأشارت المديرية إلى أنه تم نقل السيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وكان المواطن نور الدين عرادة، أفاد في منشور له على الفيس بوك، أن زوج شقيقته إياد أبو منديل توفي فيما ترقد شقيقته في العناية المركزة إثر اختناقهما من الفحم.

فيما ذكر شهود عيان، أن مواطن (45 عاماً) من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصل جثة هامدة من بيت لاهيا على إثر شنق نفسه.‏

وبحسب الشهود، أن المواطن (أ. ق) وصل إلى المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا شمال القطاع، جثة هامدة، بعد أن توفي في ظروف غامضة، حيث لوحظ وجود آثار حبل على رقبته.