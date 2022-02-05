دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022، يزداد في شهر رمضان عمليات البحث على أفضل الأدعية المستحب قولها في كل يوم من الشهر الكريم، فالكثير من الصائمين يحب معرفة كافة الأدعياء التي خصصها رسول الله محمد صل الله عليه وسلم، وفق ما نقلاً في السنة النبوية، والعمل فيها بكافة أيام شهر رمضان المبارك 2022.

ولقد خصصنا لكم في "فلسطين اليوم" هذه المقالة لمعرفة الدعاء التي ثبت عن الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويحرص الصائمون في اليوم الأول من رمضان إلى قراءة الدعاء لنيل الثواب المضاعف في هذا الشهر الفضيل ، ولقد سجلت المواقع على الانترنت عمليات بحث عالية عن دعاء اليوم الأول من رمضان المبارك 1443 – 2022.

موعد شهر رمضان 2022 في تركيا

أفضل سحور في شهر رمضان 1443هـ- 2022

موعد شهر رمضان 2022 - 1443هـ

موقع "طقس العرب" المختص بالأحوال الجوية، أعدّ دراسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تقول إن رؤية هلال رمضان 2022-1443 سيكون ممكناً بعد غروب الشمس يوم الجمعة 1 أبريل، وبالتالي من المتوقع أن يكون شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل، في جميع الدول العربية.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2022 :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ "

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في تونس 1443هـ

أدعية الرزق في شهر رمضان 2022- 1443هـ

دعاء اليوم الأول من رمضان 2022

دعاء الإفطار الصحيح في رمضان 2022 :

ولقد ورد عن الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

ونواصل معكم ، ويأتي من بين دعاء الصائم في حالة أفطر عند قوم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – ﷺ – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:

"أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان دعاء اليوم الأول من رمضان المبارك 2022، نهنأكم بالشهر الفضيل وكل عام وانتم بألف خير.