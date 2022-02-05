نشر إحصائية مهام الدفاع المدني خلال المنخفض الجوي الجاري

نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة 51 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي يمر بالأراضي الفلسطينية منذ الليلة الماضية.

وتركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسحب سيارات وشفط وتسريب مياه.

وبيّن تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع تطاير ألواح معدنية في منزلين، وأجرت 15 جولة تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 6 مهام شفط مياه، ومتابعة انهيار أسقف "أسبست" في خمسة منازل، وإخلاء مواطنين.

ونوه التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب سيارتين علقتا في تجمع لمياه الأمطار، بالإضافة لمعاينة 4 منازل متضررة، والتعامل مع تسريب مياه في 12 منزل، وإخماد حريق نشب في أحد المنازل.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، أن طواقمها تُواصل استنفارها ومهامها خلال المنخفض الجوي، داعية المواطنين للاتصال بالرقم المجاني 102 في حال حدوث أي طارئ.