صحة غزة : خلية الأزمة تتابع التطورات ونتوقع مضاعفة "كورونا" خلال الأسابيع القادمة

أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 5 فبراير 2022 ، ان خلية الازمة بوزارة الصحة في متابعة مستمرة لتطورات الحالة الوبائية مع دخول قطاع غزة في الموجة الرابعة.

وقالت وزارة الصحة خلال الايجاز الصحفي لها ان قطاع غزة يسجل أعداداً كبيرة من الإصابات ونتوقع مضاعفتها خلال الأسابيع القادمة بسبب متحور اوميكرون المعروف بقدرته الهائلة على الانتشار في فترات زمنية قصيرة.

وبينت الصحة انها تبذل جهداً استثنائياً لاحتواء هذه الموجة وتوفير متطلباتها وتعظم جهوزيتها للتعامل مع أي زيادة محتملة من الإصابات التي تحتاج رعاية صحية.

واعتبرت ان احدى الركائز المهمة في مواجه هذه الموجة الشديدة هو التوسع في فتح مراكز للفحص السريع حيث بلغت حتى اللحظة 81 مركز حكومي واهلي واونروا في قطاع غزة للتخفيف عن المواطنين وتركيز عمل اقسام الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة فقط.

وأوضحت انه رغم ان كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأن متحور اوميكرون هو اخف من دلتا الا اننا لازلنا نفقد عشرات الأرواح من غير المطعمين ، مشددة ً على ان دراساتنا اثبتت أن غالبية الحالات الخطيرة والحرجة هم من غير المطعمين وخاصة كبار السن وذوي الامراض المزمنة والحوامل.

وشددت الصحة سعيها الى رفع نسبة المطعمين في المجتمع لأنه السلاح الامن والفعال امامنا لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة ، مطالبةً الجميع التوجه الى تلقي اللقاح فهو قادر على منع ظهور الاعراض الشديدة والمضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي الى الوفاة.

وأوضحت وزارة الصحة انها سهلت حصول المواطنين على التطعيم ضد فيروس كوفيد19 والجرعات المستحقة في المراكز الصحية الحكومية والأهلية والاونروا وخصصت 12 مركز صحي حكومي منها للعمل لفترة مسائية وايام الاجازات الاسبوعية .

وتابعت ان الفرق الطبية مستمرة في تنفيذ حمله تطعيم طلبة الصف السابع والثامن والتاسع في المدارس الحكومية والاونروا ونحث أولياء الأمور على ضرورة الاهتمام بتطعيم أبنائهم لحمايتهم وحتى لا يكونوا مصدر لنقل العدوى لمن حولهم.

وتقدمت الصحة بالشكر والتقدير لكافة الطواقم الصحية التي تعمل على مدار الساعة كخلية نحل من مواقعها المختلفة في مواجهة الجائحة وتخفيف اثارها على المجتمع.