موعد مباراة مصر و السنغال فى نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر و السنغال فى نهائي أمم أفريقيا2022، ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية والعربية وخاصة المصرية، موعد إقامة المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي تجمع المنتخب المصري بقيادة الدولي محمد صلاح والمنتخب السنغالي بقيادة زميله في فريق "ليفربول" ساديو ماني، وفي الساعات الأخيرة رصد فريق الموقع عمليات بحث كثيرة على موعد مباراة منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا 2022.

لذلك وضع لكم فريق "فلسطين اليوم" هذه المقالة لمعرفة موعد مباراة نهائى أمم أفريقيا 2022، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين والقناة الناقلة كذلك المعلق العربي المخصص للمباراة التي تجمع الفريق المصري والسنغالي، في قمة أفريقية نارية ستحمل طابع القوة والأثارة في كافة مجرياتها المنتظرحدوثها.

موعد مباراة مصر و السنغال فى نهائى أمم أفريقيا2022

وفي تحد جديد يدخله المنتخب الوطنى المصري أمام السنغال فى نهائي بطولة الأمم الأفريقية، لحسم البطل المتوج بالكأس الأفريقى عندما يواجه السنغال فى نهائي البطولة رقم 33.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره السنغالى بعد غد الأحد فى تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب وطموحات للتتويج باللقب الثامن فى تاريخ الفراعنة.

صعود مصر لنهائى أفريقيا

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الكاف بتأجيل المباراة النهائية 24 ساعة لتقام يوم الاثنين 7 فبراير بدلا من الأحد 6 فبراير، تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة أن منتخب السنغال سيحصل على راحة أكثر من منتخب مصر بعدما لعب أمام بوركينا فاسو الأربعاء، فى الوقت الذى خاض فيه منتخب مصر 3 مباريات لجأ فيها للوقت الاضافى ما يعتبر ضغطا كبيرا على اللاعبين.





القنوات الناقلة المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

معلق مباراة مصر والسنغال

مباراة مصر والسنغال تقام في التاسعة مساء الأحد المقبل، ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max ويعلق عليها علي محمد علي، وتقام المباراة على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونة ياوندي.

تشكيل منتخب مصر في النهائي

فيما يلي تشكيل مصر المتوقع أمام السنغال

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أيمن أشرف - محمود حمدي الونش – محمد عبد المنعم.

خط الوسط: حمدي فتحي- محمد النني - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد - محمد صلاح.

ملخص أهداف مباراة مصر والكاميرون: