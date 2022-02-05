نهائي أمم أفريقيا غدا : مصر أمام السنغال واستعدادات نهائية اليوم

يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم السبت، المران الوحيد استعدادا لمواجهة السنغال غدا فى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

موعد المباراة

وقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بتدريب وحيد قبل المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مساء غد الأحد ، على أن يقام التدريب في السابعة إلا ربعا من مساء غد حسب اللجنة المنظمة للبطولة.

من جهته أكد الدكتور محمد أبو العلا أن محمود حمدي "الونش" تجاوز بحمد الله الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعي في الرأس تطلب خياطة الجرح واستكمل المباراة.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا ، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون في الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.

كما شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.