غزة: حالتا وفاة و(1314) إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت 5/2/2022، انخفاض طفيف في عدد إصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 2753 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت حالتي وفاة، و( 1314) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 270 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 215935 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 23162 حالة ، و اجمالي المتعافين 190993 حالة ، واجمالي الوفيات 1780 وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 172 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 78 حالة.

وبخصوص التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 595550 شخص.