موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في تونس 1443هـ، تزداد خلال الأيام الحالية في كافة دول العالم العربي عامة وبلاد الشام عمليات البحث عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك والادعية الخاصة وكذلك الوجبات المفضلة في هذا الشهر الكريم، والتي تتنوع أصناف الطعام فيه من دول إلى أخرى.

وفي هذه المقالة التي خصصها لكم فريق "فلسطين اليوم" لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان المبارك في تونس، وذلك بعد رصد فريق الموقع لعمليات بحث خلال الساعات الماضية عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في تونس 1443هـ، موعد تحري هلال شهر رمضان 2022 في تونس.

موعد شهر رمضان 2022 في تونس 1443هـ

أدعية الرزق في شهر رمضان 2022- 1443هـ

موعد شهر رمضان 2022 في تركيا

أفضل سحور في شهر رمضان 1443هـ- 2022

موعد شهر رمضان 2022 في تونس 1443هـ

موقع "طقس العرب" المختص بالأحوال الجوية، أعدّ دراسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تقول إن رؤية هلال رمضان 2022-1443 سيكون ممكناً بعد غروب الشمس يوم الجمعة 1 أبريل، وبالتالي من المتوقع أن يكون شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل، في جميع الدول العربية.

متى سيتم تحري هلال رمضان 2022-1443 ؟

سيتم بمشيئة الله تحري هلال رمضان 2022-1443 بعد مغيب شمس يوم 29 شعبان، الموافق 1 أبريل 2022م، وستكون ظروف تحري الهلال في تونس كما يلي:

موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في تونس: الساعة 6:41

الساعة 6:41 موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م تونس : الساعة 7:02

: الساعة 7:02 مدة مكوث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 21 دقيقة

عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة

موعد شهر رمضان 2022 في تونس 1443هـ

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

الأدعية المستجابة في رمضان 2022

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.

اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ.

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

موعد شهر رمضان 2022 في تونس 1443هـ

أدعية الرزق في شهر رمضان 2022

* “من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً، ثم دعا بذلك قضاه الله عنه.

* “اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

* “اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.