سعر الدولار واليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 5 فبراير 2022، تُعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة، تنعكس بالسلب على الأوضاع المعيشية للمواطنين في السودان، كما تُعاني السودان من عجز تجاري كبير فاق المليار دولار، وهو يعد رقما كبيرا مقارنة بجملة الأزمات التي تعيش فيها منذ سنوات عدة، وهو أمر ينعكس بالسلب على كل مناحي الحياة في ذلك البلد الإفريقي، الذي يعيش على مساحة شاسعة من الأراضي، ولكن الحكومة لا تستثمرها في مشاريع اقتصادية قد تعمل على إغاثة السودان من وضعها الحالي.

ويبحث المواطنون في السودان عن سعر الدولار واليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 5 فبراير 2022، في أراضيهم، فهم يحبذون الاطلاع على سعر الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي وغيرها من العملات الأجنبية المركزية في التعاملات والتجارة الدولية، لهذه الأسباب تعمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية جاهدة وعلى مدار الساعة، لوضع أسعار العملة الوطنية السودانية مقابل العملات الأجنبية الرئيسة أبرزها الدولار الأمريكي واليورو.

سعر الدولار واليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 5 فبراير 2022

وعلى الرغم من مساحتها الشاسعة ومعادن النفيسة والخيرات الاقتصادية التي تغزو أراضيها، إلا ان السودان تعيش أوضاعا اقتصادية غاية في السوء، كما تُعاني من جملة أزمات سياسية واجتماعية أثرت على قوتها الاقتصادية، وجعلتها مديونة للبنوك والدول العالمية والعربية.

ولجأت السودان مؤخر للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الوعودات الأمريكية برفع العقوبات عنها ورفعها من القائمة السوداء، وتحسين اقتصادها واعفائها من دفع الديون المستحقة عليها، والتي تقدر بمليارات الدولارات.

وعلى الرغم من الهرولة السودان وراء التطبيع مع الاحتلال وتوقيع اتفاقيات التطبيع بشكل رسمي، والركض وراء الوعودات الأمريكية، إلا أن الوضع الاقتصادي غاية في السوء ولم تحسنا يذكر.

سعر الدولار في السودان اليوم السبت

وبلغ سعر الدولار في السودان اليوم السبت لدى البنوك 440.29 جنيه للشراء، و443.60 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 475 جنيها.

سعر اليورو في السودان اليوم السبت

ووصل سعر اليورو في السودان اليوم السبت لدى البنوك عند 497.44 جنيه للشراء، و501.17 جنيه للبيع، وسجل لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 510 جنيهات.