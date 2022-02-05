تقارير "إسرائيلية" تزعم مساعدة الموساد في عملية اغتيال زعيم "داعش"

زعمت تقارير "إسرائيلية"، اليوم السبت 5/2/2022، أن استخبارات الاحتلال "الإسرائيلي"، ساهمت في اغتيال زعيم تنظيم الدولة عبد الله قرداش "أبي إبراهيم القرشي"، في ريف إدلب بسوريا، قبل يومين.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن "تل أبيب" ساعدت واشنطن باغتيال قرداش، عبر تقديم معلومات استخباراتية.

وزعمت أن قيمة المعلومات "الإسرائيلية" التي قدّمت كبيرة جداً.

بدورها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن واشنطن أبلغت "تل أبيب" بالفعل بتنفيذ العملية قبل وقوعها.

وأوضحت، أن الاحتلال على اطلاع كامل بملف قرداش، إذ إنه كان متسلما ملف "إسرائيل" لدى تنظيم الدولة منذ سنوات، بحسب قولها.

وكان مسؤولون "إسرائيليون" ذكروا أنهم ساهموا في معركة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، إما بشكل مباشر، أو عبر تقديم معلومات استخباراتية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة نفذت إنزالاً جويا ًالخميس، في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، لتقتل زعيم داعش وعددا من أفراد أسرته بينهم أطفال ونساء.

واتهم الرئيس جو بايدن، عبد الله قرداش، بأنه المسؤول عن مقتل أطفاله بعد تفجير حزام ناسف كان يرتديه، بيد أن روايات أخرى من شهود عيان شكّكت في أن يكون الرجل قد فجّر نفسه.