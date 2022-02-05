نظام غذائي يُعزز صحة المفاصل.. تعرف عليه

كشفت خبيرة تغذية روسية عن نظام غذائي صحي يُعزز صحة المفاصل لدى الإنسان، محذرة من أن ضعف المفاصل والعظام يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام.

وقالت الأخصائية سفيتلانا فوس: "من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم. بادئ ذي بدء، منتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزبدة وكبد سمك القد وصفار البيض مفيدة للمفاصل، لأنها تحتوي على الكثير من فيتامين د".

وأَضافت: "فيتامين سي مفيد أيضًا لصحة المفاصل، لأنه يصنع الكولاجين، هو موجود في الحمضيات، مخلل الملفوف، التوت، الكيوي والفلفل الأحمر الحلو".

ومن بين أمور أخرى، نوهت إلى أهمية السيلينيوم والكبريت للعظام، والتي تشارك بنشاط في عمليات تغذية المفاصل. توجد هذه المواد في الثوم والبيض والدجاج والأسماك والديك الرومي وكبد البقر والفطر والجبن والبقوليات والحبوب.

ووفقًا للطبيبة: فإنه في تلك الحالة، لا تحتاج إلى العلاج الذاتي، وفي حالة وجود مشاكل صحية يجب عليك أولاً استشارة الطبيب.