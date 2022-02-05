أسعار العملات اليوم السبت 5 فبراير 2022 في المغرب

أسعار العملات اليوم في المغرب السبت 5 فبراير 2022، يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في المغرب لليوم السبت، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم" عمليات بحث كثيرة من قبل المغاربة لاسعار صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي لليوم السبت، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

أسعار العملات اليوم في المغرب السبت 5 فبراير 2022

واستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم السبت 5 فبراير/شباط 2022 في بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر اليورو لدى البنك المغربي نحو 10.17 درهم للشراء، و11.82 درهم للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 5 فبراير 2022 في مصر

أسعار اليورو والدولار اليوم في الجزائر السبت5 فبراير 2022

سعر الدولار اليوم في المغرب

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المغربي 8.87 درهم للشراء، و10.31 درهم للبيع.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المغربي 12.06 درهم للشراء و14.02 درهم للبيع.

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 5 فبراير 2022

سعر الدرهم الإماراتي في المغرب

وسجل سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي نحو 2.36 درهم للشراء، و2.75 درهم للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي نحو 2.41 درهم للشراء و2.80 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي عند نحو 29.37 درهم للشراء، و34.13 درهم للبيع.