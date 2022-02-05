نشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت 5 فبراير 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي (30 يناير وحتى 4 فبراير 2022).

وبينت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7184 شخصاً، فيما بلغ عدد الوصول 6380.

وأوضحت الهيئة، أن المغادرين توزعوا إلى 7060 مواطناً و97 أجنبياً، و27 من فلسطينيي الداخل.

وقالت: "إن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6253 مواطناً، و96 أجنبياً، و22 من فلسطينيي الداخل، و9 وفيات".