سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 فبراير 2022.. في البنوك والسوق السوداء، بشكل يومي وأحيانا في أكثر من مناسبة في اليوم، تتوجه أنظار المصريون صوب شاشات البورصة المصرية المحلية، للاطلاع على سعر صرف عملتهم الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية وأبرزها الدولار الأمريكي، وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال في الجمهورية، لأن الصعود والهبوط يؤثر بالسلب والايجاب على الاقتصاد والتجارة في الأراضي المصرية، وأن قوة العملة في الدول يدل على مدى قوة الدولة، والعكس صحيح.

لهذه الأسباب يلجأ المصريون مطلع صباح كل يوم للبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 فبراير 2022.. في البنوك والسوق السوداء، وهو ما توفره وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لمتابعيها في مصر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ليكونوا على اطلاع دائم على هذه الأسعار، لما لها من أهمية في حياتهم وتجارتهم واستثماراتهم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 فبراير 2022.. في البنوك والسوق السوداء

وكانت مصر ولا تزال تُعاني من ضعف الأجور وخاصة للعمال في أراضيها، قبل أن يصدر الرئيس المصري قرارا برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 2700 جنيه، إلا أنه لم يطبق حتى هذا التاريخ، كما أن العديد من المختصين رأوا أنه من الصعب تطبيق هذا الرقم في مصر، بينما تفاءل بعضهم بإمكانية حصول العامل على الحد الأدنى للأجور، ولكن في وقت ليس بالقريب.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 فبراير 2022

ويتفاوت سعر صرف العملات مقابل الأجنبية مقابل الجنيه المصري، من مكان لآخر، فعند التوجه للصرف في السوق السوداء، يختلف عن سعره في البنوك الرسمية وشركات الصرافة المرخصة من الجهات الحكومية، إلا أن الملايين يتوجهون للسوق السوداء لما فيه مصلحة لهم في سعر الصرف، كون البنوك والشركات تبيع وفق الشاشات المحلية والعالمية، وهو ما لا يصب أحيانا في مصلحة المواطن.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما استقر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.