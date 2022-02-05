كأس العالم للأندية: تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام مونتيري اليوم

يفتتح الأهلي المصري مشواره اليوم السبت 5/2/2022، في بطولة كأس العالم للأندية 2021 حينما يواجه غريمه مونتيري المكسيكي على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في الإمارات.

ويشارك فريق الشياطين الحمر بصفته بطل إفريقيا، فيما يخوض مونتيري المنافسات كونه بطل أميركا الوسطى والكاريبي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 والقناة الرياضية السعودية SSC7 HD.

تشكيلة الأهلي المتوقعة

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام مونتيري اليوم في كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بيتسو موسيماني.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: آليو ديانغ، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2022

في حالة فوزه، سيواجه الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، أما الخسارة فستضعه في مواجهة الخاسر من الهلال السعودي والجزيرة.

لا توجد قنوات ناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2021 باستثناء واحدة فقط، هي قنوات SSC التي ستنقل جميع المباريات في المملكة العربية السعودية فقط.

لكن من داخل مصر، فلن تقوم أي قناة بإذاعة مباريات الأهلي وبقية الأندية في المونديال.

كيفية مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2022

يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية في مصر والإمارات والكويت من خلال قنوات أبوظبي الرياضية، وذلك من خلال الاشتراك في تطبيق ستارزبلاي.

لكن، لمشاهدة مباريات الأهلي مجانًا من داخل مصر فقط، فعليك تحميل تطبيق أبوظبي الرياضية، والذي ستذاع عليه مباريات المارد الأحمر في كأس العالم للأندية مجانًا في المحروسة.

وداخل السعودية، ستتمكن من المشاهدة من خلال الاشتراك في منصة شاهد، والتي تبث عليها قنوات SSC الناقلة لكأس العالم للأندية.

تردد قنوات SSC

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، ويمكنك مشاهدتها من خلال التردد التالي:

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3