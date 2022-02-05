بالفيديو : طائرة مسيرة تخرج من بندقية هوائية

طور مهندسون أمريكيون طائرة مسيرة تطلقها بندقية. هناك اختلاف بين الطائرة المسيرة ونظائرها وهو أنها مبنية وفقًا لمخطط متحد المحور، وليس بتصميم متعدد المروحيات.

تم نشر مقطع فيديو لاختبار الطائرة على قناة يوتيوب لأحد المهندسين، ويتوفر وصف للمشروع على موقع جامعة تكساس إيه آند إم.

لطالما عمل المهندسون، وخاصة في الجيش، على طرق بديلة لإطلاق الطائرات المسيرة. إنها تتيح تسريع إطلاق الطائرة المسيرة، أو إطلاقها من منصة متحركة. في عام 2019، ابتكر المهندسون الأمريكيون طائرة مسيرة يمكن إطلاقها من بندقية هوائية في شاحنة صغيرة، حتى أثناء التنقل. تم تصنيعها وفقًا للتصميم الكلاسيكي لطائرة كوادروكوبتر بأذرع قابلة للطي، حسب موقع avfl.engr.

ثم تم ابتكار طائرة مسيرة يتم إطلاقها أيضًا من بندقية هوائية، ولكن لها تصميم مختلف. لها جسم أسطواني ممدود ومصممة وفقًا لمخطط متحد المحور حيث توجد مروحتان أحدهما فوق الأخرى.

أثناء الإطلاق، تدفع البندقية الطائرة المسيرة مع تيار من الهواء بسرعة 16 مترًا في الثانية، وبعد ذلك يكون أمام الطائرة المسيرة بضع ثوانٍ لتنتشر. في الواقع، تبدأ الطائرة المسيرة في تدوير المراوح في الثانية الأولى، وبعد حوالي ثلاث ثوان أخرى تستقر في موضعها على ارتفاع عدة عشرات من الأمتار. بعد ذلك، يمكن التحكم في الطائرة بشكل كامل، وقد أظهر المهندسون أنها تتصرف بشكل مستقر بما يكفي عند التحليق في مكانها، لذلك يمكن الإمساك بها على ارتفاع منخفض.