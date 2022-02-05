سبب فقدان حاسة الشمّ عند الإصابة بفيروس كورونا

يشعر الكثير ممن يصابون بفيروس كورونا، بفقدان حاسة الشم وهو قد يكون مؤشر على الإصابة بكوفيد 19، حيث ثبت أن مجموعة من الجينات التي تسبب زيادة خطر فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا.

وحدد متخصصون في مركز "Genotek Medical Genetic Center" الروسي مجموعة من الجينات التي تسبب زيادة خطر فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس "كورونا".

وحسب ماذكرت صحيفة "Izvestia" الروسية، فإن "العلماء ربطوا التغيرات في مواقع الجين "UGT2A1" و"UGT2A2" ونشاط خلايا الشم في الأنف".

وقال مدير مركز "جينوتيك" الطبي الوراثي ألكسندر راكيتكو: "تمتلك نسبة من البشر المتغيرات الجينية "UGT2A1" و"UGT2A2" التي تزيد من فرصة فقدان حاسة الشم". موضحاً أن "الأشخاص الذين لديهم هذا المزيج، لديهم خطر متزايد بنسبة 11% لفقد قدرتهم على التعرف على الروائح".

وشدد الخبراء على أن "فقر الدم ليس سوى أحد الأعراض المحتملة لفيروس كورونا الذي لا يتجلى عند الجميع".

وتتم استعادة المستقبلات عند معظم المرضى في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع بعد الإصابة.