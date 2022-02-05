بالفيديو شاهد: لحظة إحباط أهالي حي الشيخ جراح محاولة مستوطن حرق مركباتهم

تمكن أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، من إحباط محاولة مستوطن حرق سياراتهم في الحي، الليلة الماضية.

ويظهر في الفيديو الذي تناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقع السوشيال ميديا، اعتقال الاحتلال لمستوطن، فيما قال النشطاء:" أن المستوطن كان يحاول حرق مركبات المواطنين المتواجدة أمام منازلهم".

وفيما يلي مقطع الفيديو:

أهالي حي الشيخ جراح يحبطون محاولة مستوطن حرق سياراتهم في الحي منتصف الليلة الماضية pic.twitter.com/FrNL3hODaI — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 5, 2022

https://paltoday.ps/ar/uploads/videos/2022/02/o5dAn.mp4