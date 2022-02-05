سعر الدولار اليوم السبت 5 فبراير 2022 في مصر، يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في مصر لليوم الثلاثاء، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم" عمليات بحث كثيرة من قبل المصريين لاسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لليوم السبت، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

سعر الدولار اليوم السبت 5 فبراير 2022 في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، السبت 5 فبراير/ شباط 2022، في تعاملات الصرافة وماكينات الصراف الآلي الكبرى.

والجمعة والسبت إجازة أسبوعية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والدولار اليوم في الجزائر السبت5 فبراير 2022

سعر الدولار اليوم السبت 5 فبراير 2022 في مصر

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري إلى 17.68 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو 17.62 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر اليورو 17.44 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى 21.31 جنيه للشراء، و21.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 5 فبراير 2022 في مصر

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 5 فبراير 2022

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري إلى 51.71 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.