بالفيديو ميدلزبره يُقصي اليونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي

فجر فريق ميدلزبره مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء مانشستر يونايتد من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي (1-1) في الأشواط الأصلية والإضافية.

وخلال الشوط الأول من المباراة أهدر رونالدو ركلة جزاء بتسديدها خارج الملعب في الدقيقة 20، قبل أن يسجل جادون سانشو هدف التقدم في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، سجل مات كروكس هدف التعادل في الدقيقة 64 لصالح ميدلزبره، ثم أهدر برونو فرنانديز هدف محقق بشكل غريب جداً بتسديدة في القائم.

واتجه الفريقين الى الأشواط الإضافية التي لم تشهد أي جديد، وبعدها احتكم الفريقين الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح ميدلزبره بنتيجة (8-7).