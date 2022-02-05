بالفيديو أنقذوا ريان: تضارب بشأن عدد الأمتار الفاصلة لإخراج الطفل

تضاربت الأنباء بشأن عدد الأامتار بشأن المدة التي قد تستغرقها عمليات الإنقاذ

أوردت وسائل إعلام مغربية مساء أمس الجمعة: أن طواقم الإنقاذ تواصل عملها لإنقاذ الطفل ريان، العالق داخل بئر جافة بعمق 32 متراً شمال البلاد ، إلا أن تضارب الأنباء حول المدة الزمنية الباقية لاستخراجه هي سيدة الموقف.

واستأنفت فرق الإنقاذ المغربية الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل ريان العالق داخل البئر منذ أكثر من 3 أيام، بعد توقف مؤقت إثر انهيار مفاجئ في التربة.

وجاء في التفاصيل أن عملية الحفر الأفقي التي بدأت في وقت الجمعة، استؤنفت بعد توقف مؤقت بسبب انهيار مفاجئ في التربة المحيطة بالبئر.

واستعانت فرق الإنقاذ المغربية باسطوانات خرسانية كبيرة من أجل وضعها في المنفذ الأفقي الذي يتم حفره يدويًا تجاه البئر العالق فيه الطفل ريان.

وأظهرت وسائل الإعلام آليات مغربية تنقل عددًا من هذه الاأسطوانات قرب الجرف الذي تم حفره لإنقاذ الطفل العالق.

ومن المقرر أن توضع الأسطوانات الخرسانية في النفق الأفقي الذي شرعت فرق الإنقاذ في حفره يدويًا مساء الجمعة لتقويته وحماية الطفل وطاقم الإنقاذ من أي انهيارات صخرية مفاجئة.