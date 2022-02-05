حالة الطقس اليوم السبت: استمرار تأثير المنخفض الجوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية و بمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغداً الأحد6/2/2022م، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والإثنين 7/2/2022م، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .