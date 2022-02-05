أسعار اليورو والدولار اليوم في الجزائر السبت5 فبراير 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري، السبت 5 فبراير/شباط 2022، في البنك المركزي الجزائري، وفي تعاملات السوق السوداء.

وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 158.48 دينار للشراء و158.55 دينار للبيع.

وزاد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق السوداء، مسجلًا 206.12 دينار للشراء و208.41 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم في الجزائر

وارتفع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي إلى 140.38 دينار للشراء و140.40 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر الدولار عند 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر

وصعد سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي إلى 190.20 دينار للشراء، و190.27 دينار للبيع.

وتراجع سعر الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 244.30 دينار للشراء، و247.01 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في الجزائر

وزاد سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 37.41 دينار للشراء، و37.42 دينار للبيع.

ولم يتغير سعر الريال لدى السوق الموازية (السوق السوداء)، مسجلًا 47.98 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي في تعاملات بنك الجزائر المركزي إلى 38.21 دينار للشراء، و38.22 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوق السوداء) 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي إلى 463.93 دينار للشراء، و464.14 دينار للبيع.

وتراجع الدينار الكويتي في السوق الموازية إلى 594.40 دينار للشراء، و 602.01 دينار للبيع.

نفط الجزائر

ويبدو أن مخاوف الجزائر "من نضوب نفطها" انتقل من مرحلة الهواجس إلى ضخ المزيد من الأموال لـ"تبديد النضوب".

هي استراتيجية جديدة قررها عملاق النفط الجزائري "سوناطراك" عندما كشف عن مخططاتها المستقبلية للاستثمار في "الأحواض الفارغة" ليس لزيادة الإنتاج فحسب، بل لضمان أحواض نفطية وغازية جديدة تضمن لها "الأمان الطاقوي" وفق ما يراه الخبراء الاقتصاديون.

وكشفت شركة سوناطراك الجزائرية اعتزامها استثمار بين 800 مليون و1.2 مليار دولار سنوياً في الأحواض الفارغة.

وحددت أهداف ذلك في الحصول على المعلومات الجوفية والتعرف أكثر على الإمكانيات النفطية فيها، والتي يؤكد خبراء الطاقة بأنها لازالت غير مستغلة بالشكل الكافي، رغم بعض التقارير التي استشرفت نضوب النفط الجزائري في غضون عقد واحد.

ووصفت سوناطراك تلك الأحواض الفارغة بـ"المثيرة للاهتمام"، وكشفت عن أنها تمثل "تقريباً مستوى الاحتياطات الموجودة حالياً" في الأحواض المستغلة.