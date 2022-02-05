أسعار الذهب اليوم في سوريا السبت 5 فبراير 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، السبت 5 فبراير/شباط 2022، بالرغم من ارتفاع المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال التعاملات المسائية اليوم، إلى نحو 145,106 ليرة (57.77 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا، مساء اليوم، إلى نحو 126,971 ليرة (50.55 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا مساء تعاملات اليوم، إلى نحو 108,832 ليرة (43.32 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 84,646 ليرة (33.70 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، خلال التعاملات المسائية اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 4,512 مليون ليرة (1797دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في سوريا، نحو 1,015 مليون ليرة (404.37 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت ، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، إذ تنتظر الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر في الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وكانت أسعار الذهب أنهت تعاملاتها على تراجع أمس الجمعة ، إذ تراجعت لأول مرة في 4 جلسات متتالية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 0.32%، ليصل إلى مستوى 1809.90 دولارًا للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.23%، ليسجل 1808.98 دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

أسعار الفضة والبلاتين

ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 0.76%، مسجلًا 22.55 دولارًا للأوقية.

بينما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5%، مسجلًا 1033.30 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.83%، ليسجل مستوى 2347.85 دولارًا للأوقية.