أسعار الذهب اليوم في البحرين السبت 5 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في البحرين، السبت 5 فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع ارتفاع المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في البحرين

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين، خلال التعاملات المسائية اليوم، إلى نحو 21.97 دينار (58.26 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في البحرين، مساء اليوم، إلى نحو 19.22 دينار (50.98 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين مساء تعاملات اليوم، إلى نحو 16.48 دينار (43.70 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في البحرين اليوم، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 12.81 دينار (33.99 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في البحرين

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في البحرين، خلال التعاملات المسائية اليوم، ارتفاعا، إلى نحو 683.17 دينار (1812 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم في البحرين، نحو 153.77 دينار (407.86 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، إذ تنتظر الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر في الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وكانت أسعار الذهب أنهت تعاملاتها على تراجع أمس الجمعة ، إذ تراجعت لأول مرة في 4 جلسات متتالية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 0.32%، ليصل إلى مستوى 1809.90 دولارًا للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.23%، ليسجل 1808.98 دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

أسعار الفضة والبلاتين

ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 0.76%، مسجلًا 22.55 دولارًا للأوقية.

بينما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5%، مسجلًا 1033.30 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.83%، ليسجل مستوى 2347.85 دولارًا للأوقية.