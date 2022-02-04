راصد جوي: استمرار تأثير المنخفض الجوي غداً و الأمطار تغطي كافة المناطق

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يستمر سقوط الأمطار الليلة و نهار غدٍ السبت، حيث تسقط زخات غزيرة من الأمطار مصحوبة بالرعد في بعض الفترات.

وقال العلامي، عبر صفحته على فيسبوك: "الجبهة الماطرة بدأت بالدخول إلى الشريط الساحلي الفلسطيني من عكا شمالاً وحتى قطاع غزة جنوباً"

وأضاف العلامي إن الليلة وحتى نهار يوم غد تنشتر الأمطار لمعظم المناطق، يتخللها زخات غزيرة ورعدية في بعض الفترات.

وفيما يلي تطورات حالة الطقس في فلسطين بحسب الأرصاد الجوية:

السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية و بمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:

1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3-التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤية الأفقية.