فيديو بث مباشر اللحظات الحاسمة لانقاذ الطفل المغربي ريان العالق في الحفرة السلطات تتحدث عن موعد خروج ريان من البئر العميق في شفشاون

بث مباشر تتواصل عمليات الحفر لانقاد الطفل المغربي ريان من البئر العميق ، اليوم الجمعة الموافق 4-2-2022 حيث يواكب فريق فلسطين اليوم معكم تطورات عمليات البحث و محاولات انقاذ الطفل ريان لحظة بلحظة لا سيما أن قضية الطفل ريان أصبحت حديث العالم بأسره الذي يحبس أنفاسه في انتظار أي جديد في محاولات انقاذ الطفل المغربي.

و قال إعلام مغربي، إن مراقبة صحة الطفل ريان مستمرة، مشيرة الى أن الأرصاد الجوية تستبعد هطول الأمطار مع استمرار عمليات إنقاذ ريان، وأن السلطات تقول لا يمكن الجزم بموعد محدد لإنقاذ الطفل ريان.

وفى وقت سابق ذكر موقع "لو360" المغربي، اليوم الجمعة، أنه تم تعليق عمليات إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر بمدينة شفشاون بشمال المغرب، خوفاً من حدوث انهيار أرضي، مشيراً إلى أنه يجرى وضع جهاز جديد يستخدم أنابيب خرسانية مسلحة.

وكان الموقع قال في وقت سابق الجمعة، إن عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل بدأت، لافتاً إلى أن رجال الإنقاذ سيتقدمون داخل أنابيب الحفر وأن 5 أمتار تفصلهم عن الطفل، كما أفادت صحيفة "هسبريس" بدخول ثلاثة أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل، بحسب "الشرق بلومبرج".

فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد، ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

بث مباشر انقاذ الطفل ريان في المغرب

كما وعدناكم في وضع رابط البث المباشر لمحاولات حثيثة وجبارة عملت لعشرات الساعات بشكل متواصل في إنقاد الطفل المغربي ريان البالغ من عمر خمسة سنوات بعدما سقط في بئر ضيق فيما تم مده بالأكسجين والماء وفيما يلي الفيديو وهو التالي :

ودخلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، اليوم الجمعة، يومها الثالث بعد أن أصبحت تشغل الملايين حول العالم، حيث تعتبر المرحلة النهائية في عملية الإنقاذ.

وكان قد سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

بدورها قالت وسائل إعلام مغربية :"إن الطفل ريان سقط في البئر، بسبب غفلة والديه له، صباح الأربعاء الماضي".

وأضافت الوسائل :"منذ ذلك الوقت والمحاولات تتكرر لإنقاذ الطفل، الذي يبلغ من العمر (5 سنوات) ولا يزال على قيد الحياة، فيما تؤكد السلطات المغربية أنه لم يعد هناك سوى أمتار معدودة تفصلها عن الطفل.







من جانبه قال رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي التمراني :"إن عمليات الحفر تتم بحذر شديد خشية وقوع ردم قد يؤدي إلى فاجعة".

وحسب وكالة الأنباء المغربية، تمكنت فرق الإغاثة من إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو جديدا للطفل المغربي ريان، الذي سقط داخل بئر عميقة، يظهر أنه ما زال على قيد الحياة.