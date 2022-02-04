السفير الأمريكي يلتقي كوخافي على اثر استشهاد المسن الفلسطيني عمر أسعد

أفادت قناة "كان" العبرية، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدس، اجتمع اليوم الجمعة مع رئيس الأركان بجيش الاحتلال، أفيف كوخافي، على خلفية استشهاد المسن الفلسطيني عمر أسعد الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وأوضحت القناة أنه تم عقد الاجتماع بعد طلب أمريكا بالشروع في تحقيق جنائي في ملابسات استشهاد المسن أسعد.

وبحسب القناة، أعرب كوخافي عن أسفه لاستشهاد المسن عمر أسعد، وذلك بعد أن اعتقلته قوة من جيش الاحتلال وقامت بتعذيبه.

وقال كوخافي إن أسعد استشهد بسبب إخفاق أخلاقي مارسه جنود من الجيش، مؤكدًا أن التحقيق مستمر في هذا الحادث.

وكانت قوة من جيش الاحتلال، اعتقلت المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد (80 عامًا) وسحلته وضربته لمسافة تزيد عن 200 متر، وذلك فجر الأربعاء الماضي في قرية جلجيليا شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.