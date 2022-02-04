واقعة الطفل المغربي ريان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي و مغردون يطرحون فكرة مجربة لإنقاذه

تتصدر واقعة سقوط الطفل المغربي ريان 5 سنوات في بئر عميقة بالمغرب مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حبس العالم أنفاسه منتظراً مصير هذا الطفل في وقت وسعت فيه سلطات الدفاع المدني جهودها لإنقاذ "ريان "بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام دون جديد في إنقاذه.

و تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفل ريان و بدأ رواد السوشيال ميديا يطلقون التغريدات والمنشورات والأدعية متمنيين وداعيين من الله خروج الطفل المسكين من ظلمات البئر سليمًا وعلى قيد الحياة.

ثم نشرت أحدى صفحات التواصل الاجتماعى فيديو قديم يظهر به واقعة مشابهة لواقعة ريان ، والتى ظهر في الفيديو سقوط طفل صغير بإحدى الحفر العميقة والتى حاولت فرق الإنقاذ النزول وإنقاذه ولكن بلا جدوي.

حتى ظهر طفل صغير تطوع للمساعده في العمل البطولي هذا وطلب النزول الي الحفره وإمساك الطفل من العمق واخراجه الي سطح الأرض .

وظهر في الفيديو محاوله السلطات وفرق الإنقاذ من التأكد من سلامه الطفل قبل نزوله وإمداده بكافة الأشياء المهمة التى تساعده في هذة العمليه الخطيرة والصعبة .

حتى تمكن الطفل من النزول بسلام واستطاع إمساك الطفل الصغير من أسفل الحفرة وإخراجه سليمًا الي والدته المسكينة.

وتداول رواد المواقع الاجتماعية هذا الفيديو مقترحين للسلطات المغربية هذا الحل الذي قد يمكنهم من إنقاذ الطفل ريان من أسفل البئر سليمًا دون أذى .