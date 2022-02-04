الصحة تعلن احدث احصائية للحالة الوبائية في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 339، بيت لحم 355، ضواحي القدس 139، سلفيت 122، الخليل 764، طوباس 88، قلقيلية 97، رام الله والبيرة 510، نابلس 526، جنين 306، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 3254".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 972، بيت لحم 699، ضواحي القدس 15، سلفيت 122، الخليل 564، طوباس 90، قلقيلية 230، رام الله والبيرة 726، نابلس 1299، جنين 658، أريحا والأغوار 120، قطاع غزة 300".

وسجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في طولكرم، حالة في بيت لحم، حالة في جنين، حالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237 مريضا، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الجمعة: 4/2/2022

الإصابات الجديدة

الضفة الغربية: 3316

قطاع غزة: 3254

مدينة القدس: 0

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 5495

قطاع غزة: 300

مدينة القدس: 800

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 5

قطاع غزة: 5

مدينة القدس: 0

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 237| العناية المكثفة: 95| أجهزة التنفس الاصطناعي: 27| عدد الفحوصات: 20094