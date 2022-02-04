فيديو بث مباشر انقاذ الطفل المغربي ريان من الحفرة .. شاهد اللحظات الأخيرة لإخراج الطفل ريان من البئر العميق في شفشاون

شاهد بث مباشر اخراج الطفل المغربي ريان من البئر العميق ، اليوم الجمعة الموافق 4-2-2022 ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية مشاهدات لإنقاذ الطفل ريان ، الذي بات قضية عامة في المغرب وفي الوطن العربي ، فيما تواصل الآليات والجرافات عملها في محاولة منها لإنقاذه من البئر العميق الذي يصل عمقه 32 مترا ، وبالتزامن مع ذلك فإن المواطنين والنشطاء المغربيين وفي العديد من الدول غردوا على وسم انقذوا ريان لتسريع الجهود في خروجه من الحفرة التي سقط بها منذ أيام في غفلة مع والديه ، إلا أن الاخبار الجديدة تقول أنه ساعات قليلة ويتم إنقاذه سالمًا غانما .

وفي هذا الاطار حرصنا كل الحرص على وضع رابط بث مباشر من عمل الحفارات في انقاذ الطفل المغربي ريان ، وتواصل الجهود في ذلك حيث اقتربت الاليات من ساعة الصفر في الوصول إلى الطفل ريان الذي ما زال عالقًا في الحفرة ، حيث تم التخطيط لهذه المحنة الكبيرة وفق هندسة معينة اشرف عليها مهندسين مدنيين ومساحين لسهولة الوصل إليه .

بث مباشر انقاذ الطفل ريان في المغرب

كما وعدناكم في وضع رابط البث المباشر لمحاولات حثيثة وجبارة عملت لعشرات الساعات بشكل متواصل في إنقاد الطفل المغربي ريان البالغ من عمر خمسة سنوات بعدما سقط في بئر ضيق فيما تم مده بالأكسجين والماء وفيما يلي الفيديو وهو التالي :

ودخلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، اليوم الجمعة، يومها الثالث بعد أن أصبحت تشغل الملايين حول العالم، حيث تعتبر المرحلة النهائية في عملية الإنقاذ.

وكان قد سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

بدورها قالت وسائل إعلام مغربية :"إن الطفل ريان سقط في البئر، بسبب غفلة والديه له، صباح الأربعاء الماضي".

وأضافت الوسائل :"منذ ذلك الوقت والمحاولات تتكرر لإنقاذ الطفل، الذي يبلغ من العمر (5 سنوات) ولا يزال على قيد الحياة، فيما تؤكد السلطات المغربية أنه لم يعد هناك سوى أمتار معدودة تفصلها عن الطفل.

⏳حسب آخر التوقعات.. الساعات القليلة القادمة، ستكون الحاسمة في عملية انقاذ #الطفل_ريان.#باقي_متر

نسأل الله ان يكلل الجهود بالنجاح، ويخرجه سالماً معافى pic.twitter.com/3sdKGc75Z5 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 4, 2022

من جانبه قال رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي التمراني :"إن عمليات الحفر تتم بحذر شديد خشية وقوع ردم قد يؤدي إلى فاجعة".

وحسب وكالة الأنباء المغربية، تمكنت فرق الإغاثة من إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

متحدث لجنة إنقاذ الطفل ريان يتوقع انتهاء عملية الإنقاذ الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب (10 بتوقيت السعودية)

متبقي 3 ساعات ونصف.



يا رب تعود هذه البسمة pic.twitter.com/TFPVRtjJ4l — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 4, 2022

وقالت القناة المغربية الثانية :"جهز الحرس الملكي طائرة مروحية طبية تستعد لنقل الطفل إلى مستشفى قريب حال إخراجه من الحفرة".

ومن ناحيته قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس أمس الخميس: "نقترب من إنقاذه إن شاء الله"، مشيراً إلى أن "كل الإمكانيات الطبية جاهزة في عين المكان لمواكبته حتى ينقل إلى المستشفى".

وبدأت عملية الإنقاذ صباح الأربعاء وتمت الاستعانة بخمس آليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي.

وأوضح بايتاس، أن عملية الإغاثة واجهتها صعوبات كثيرة بسبب طبيعة التربة وتجمع المواطنين حول موقع الحادث، داعيا إياهم إلى تسهيل مهمة المنقذين.

وأثار هذا الحادث اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وترقبا كبيرا لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم "أنقذوا ريان" قائمة المواضيع الأكثر تداولا في المغرب عبر تويتر الخميس.

وتبث الكثير من المواقع المحلية وقائع عملية الإنقاذ في فيديوهات مباشرة يتابعها مئات الآلاف من المشاهدين، وسط آمال بنهاية سارة.

صور من محاولات انقاذ الطفل ريان























انقاذ الطفل المغربي ريان

لا تزال تداعيات الطفل المغربي ريان والعالق في بئر منذ أكثر من 43 ساعة مستمرة، و أفادت اخر الانباء حوله بأنه ما زال يتنفس، موضحاً أن 8 أمتار فقط تفصله عن الحرية.

وأضافت الانباء أن 6 جرافات تعمل في المكان محاولة إحداث خرق في جانبي البئر، حيث وصل الحفر إلى 22 مترا من مجموع 30 مترا وهي عمق البئر كاملاً.

وتابعت المعلومات أن الأمر بات يتعلق الآن بما يعرف لدى السكان المحليين بأنها "الصوندا"، وهي فتحة عميقة في البئر لكن ضيقة جداً، قطرها 30 سنتيمترا، في حين تم توسيع محيط الحفر ليصبح على شكل نصف دائري حول البئر.

وأكدت المعلومات أن الطفل لا يزال حياً إلا أنه فاقد للوعي والحركة وتجري مساعدته على التنفس باستخدام أنبوب أوكسجين.

كما أوضحت أن متطوعين متخصصين قاموا بمحاولات النزول، لكن صخرة كبيرة أعاقت مهمتهم.

بث مباشر لعملية انقاذ #الطفل_ريان



اللهم الطف بحاله و بحال اسرته 💔#أنقذوا_ريان https://t.co/yk57WEixrN — H' بو غلا (@HBM_AD) February 4, 2022

يذكر أن طائرة مروحية طبية تتواجد في قرية "تَامُورْتْ"، مكان وجود الطفل، من أجل نقله إلى المستشفى حال إنقاذه، ومعها سيارة إسعاف طبية مجهزة بجميع تجهيزات الإنعاش، وفريق صحي يضم طبيباً مختصاً للإنعاش والتخدير وممرضين. بينما يتابع وزير الصحة المغربي خالد ٱيت الطالب بات العملية ويشرف عليها.

كما أظهرت اللقطات - التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل - الطفل نائما على الأرض، وكأنه يئن بعد أيام من الحصار بلا طعام في عمق البئر السحيقة المظلمة.