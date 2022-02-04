بالصور استراتيجية فريق الانقاذ للوصول الى الطفل المغربي ريان

تواصل طواقم الإنقاذ المغربية، في سباق مع الزمن، اليوم الجمعة، جهودها لإنقاذ الطفل المغربي ريان (5 سنوات)، مع فجر اليوم الرابع منذ سقوطه في بئر.

وكان الطفل ريان قد علق منذ ظهر الثلاثاء داخل بئر جاف، في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون شمالي البلاد.

وتستمر ست جرافات منذ صباح الأربعاء الماضي، بعملية حفر منحدر بطول 150 متر، وبعمق يتجاوز 32 متر بموازاة البئر الذي علق داخله الطفل، من أجل الوصول إليه عبر منفذ أفقي.

و تظهر الصورة التالية توضيحاً لاستراتيجيات فريق الإنقاذ للوصول الى الطفل ريان



