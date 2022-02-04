أخر التطورات.. دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر

كشفت وسائل إعلام مغربية، دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر، مشيرة إلى أن الحماية المدنية ستفتح حفرة أفقية في الحفرة الموازية لموقع الطفل المغربى ريان.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن إشغال الحفر الجارية لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بقرية إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، وصلت إلى عمق أكثر من 30 مترا بحضور مهندس وتقنيين طوبوغرافيين.

وأفاد عبد الهادي الثمراني، عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، في تصريح صحفي، بأن أشغال إنجاز حفرة موازية للبئر بلغت مع منتصف اليوم الجمعة 30 مترا، موضحا أن الأشغال تتقدم بشكل حثيث؛ لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة.

فيما تشير المصادر الاعلامية، إلى أن انجراف التربة يؤجل انقاذ الطفل ريان من داخل البئر.