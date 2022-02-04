سعر الذهب لبنان اليوم الجمعة 4 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة، والتي ارتفعت في تعاملات الأسواق اللبنانية، بالتزامن مع ارتفاع المعدن النفيس في البورصة العالمية، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم تفاصيل سعر الذهب وعياراته إلى جانب سعر الاوقية الذهب والجنيه الذهب في لبنان.

سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، نحو 88,118 ليرة (58.26 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، إلى نحو 77,105 ليرة (50.98 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان إلى نحو 66,089 ليرة (43.70 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 51,402 ليرة (33.99 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وبلغ سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان اليوم الجمعة ، ارتفاعا، إلى نحو 2,740 مليون ليرة (1812دولارات).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، في لبنان، نحو 616,840 ليرة (407.86 دولار).