سعر الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 4 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار عيارات الذهب في فلسطين المحتلة، والتي ارتفعت في معاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس في البورصة العالمية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 4 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، إلى نحو 186.03 شيكل (58.01 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين، نحو 162.78 شيكل (50.76 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في فلسطين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في فلسطين، نحو 139.52 شيكل (43.51 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في فلسطين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 108.52 شيكل (33.84 دولار).

سعر الأوقية الذهب في فلسطين

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في فلسطين ارتفاعًا، إلى نحو 5785 شيكلًا (1804 دولارات).

سعر الجنيه الذهب في فلسطين

وبلغ سعر الجنيه الذهب تعاملات اليوم في فلسطين، نحو 1302 شيكلًا (406.10 دولار).