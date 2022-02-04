إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق.

ووفق المصادر ذاتها، فقد اندلعت مواجهات عنيفة عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، واعتقلت الشابين قصي عدنان جمعة (27 عاما) وموسى عبد اللطيف القدومي (21 عاما).

وأفاد ذوو الشاب القدومي بأن جنود الاحتلال اقتادا نجلهم حافي القدمين، ولم يسمحوا له بارتداء ملابس شتوية في ظل اشتداد البرد وانخفاض درجة الحرارة.