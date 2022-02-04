"إسرائيل" تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في عدد إصابات "كورونا"

تحتل "إسرائيل" المرتبة الثالثة عالميا، من حيث عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، مقارنة بعدد السكان. وفق ما أوردته "معاريف العبرية".

وذكرت الصحيفة العبرية، ان هناك 373 ألفًا و160 حالة نشطة، بينهم 1106 حالة خطيرة، و284 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لوزارة الصحة في حكومة الاحتلال؛ فقد ارتفع عدد الوفيات إلى تسعة آلاف و80 وفاة، بعد تسجيل 67 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بمعدل 47.5 حالة وفاة يوميا.

على الصعيد ذاته، قالت إذاعة "كان" العبرية الرسمية، أن خبراء وزارة الصحة يواجهون صعوبات في اختبار نجاح اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وكذلك التصدي للطفرة الجديدة لمتحور أوميكرون، والتي يطلق عليها "أوميكرون الخفي"، ويرمز له "بي أيه 2".

وأضافت الإذاعة نقلا عن خبراء الصحة أنهم لم يتمكنوا من تنمية هذه السلالة (بي أيه 2) في المختبرات، ما يدل على فوارق بينها وبين طفرة "أوميكرون".

وتشهد "إسرائيل" منذ نحو الشهر، ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد "أوميكرون".