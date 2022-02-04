كم تبقى لإنقاذ حياة الطفل المغربي ريان؟

أكدت مصادر اعلامية مغربية، اليوم الجمعة، أن هناك تطورات في عمليات الحفر لإنقاذ حياة الطفل ريان الذي سقط في بئر منذ ظهر الثلاثاء.

وفوق ما أورده موقع القناة الأولى المغربية، عن مصدر من فريق الإنقاذ، يفصل بين طواقم الانقاذ وريان مترين فقط للوصول إليه وانقاذ حياته.

ووفق المصادر الاعلامية، فقد شرعت السلطات شرعـت في الحفر الأفقي للوصول إلى الطفـل ريـان.

وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس" أن هذه المرحلة "حساسة بالنظر لمخاطر انجراف التربة. وأن التحضيرات جارية لحفر منفذ أفقي بين النفق والبئر للوصول من خلاله إلى الطفل.





ويستعد فريق الإنقاذ للشروع في الحفر الأفقي مباشرة بعد بلوغ عمق 32 مترا، وجلبت السلطات المحلية أمس الخميس ليلا أنابيب ضخمة ستُستخدم للحفر اليدوي لنفق بطول 3 أمتار يربط بين الحفرة الضخمة الموازية للبئر ومكان وجود الطفل، وذلك بسبب هشاشة تربة المنطقة وحرصا على عدم انهيار التربة على ريان.

ويعمل فريق الإنقاذ على حفر منحدر بطول 150 مترا، وبعمق 32 مترا، بموازاة البئر التي علق داخلها ريان، من أجل الوصول إليه عبر المنفذ الأفقي.

وتأتي جهود الحفر بعد فشل محاولة عدد من المستغورين (مكتشفي الكهوف) الوصول إلى الطفل العالق نظرا لضيق قطر البئر الذي لا يتجاوز 45 سنتيمترا، وصعوبة التربة.

وتوافد عشرات المتطوعين من مدن بعيدة من أجل مدّ يد المساعدة ومحاولة إنقاذ الطفل ريان (5 أعوام) الذي سقط في البئر غير المغطاة وغير المسيجة قرب منزل العائلة.

وحسب السلطات يجرى إمداد ريان بالأكسجين والماء عبر أنابيب لإبقائه على قيد الحياة، إلى جانب تجهيز مروحية طبية تابعة للدرك الملكي المغربي وأطقما طبية متخصصة في الإنعاش تابعة لوزارة الصحة موجودة في المكان من أجل القيام بالتدخلات الطبية الضرورية قبل نقل الطفل ريان إلى أقرب مستشفى.