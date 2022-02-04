مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في زنوتا جنوب الخليل

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن قطعان المستوطينن اعتدوا على رعاة الأغنام ومواشيهم في قرية زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

ووفق المصادر المحلية، فقد طارد المستوطنين رعاة الأغنام في مراعي القرية ومنعوهم من الرعي فيها، مشيرة إلى انهم ينفذون اعتداءاتهم على الرعاة منذ الأمس، من مطاردة للرعاة والاعتداء على الماشية بالضرب المبرح، ما أدى الى موت صغار 20 رأسا من الماشية قبل ميلادها، واعتقال ثلاثة رعاة هم: مصعب سليمان الخضيرات، وسامي ربحي البطاط، وشقيقة سامي.

وشددت المصادر على أن هناك خوف على حياة المواطنين والرعاة وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن البؤرة الاستيطانية القريبة من المنطقة الصناعية للمستوطنات والقريب جدا من قرية زنوتا تمثل تهديدا خطيرا على القرية وساكنيها.