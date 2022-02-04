يوم السرطان.. 50.7% من المصابين بالمرض من الإناث في فلسطين

كشفت وزارة الصحة، عن إحصائيات خاصة بمرض السرطان في فلسطين، لمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف في 4 شباط/ فبراير من كل عام.

وقالت الصحة في بيان، اليوم الجمعة، إن مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في محافظات الضفة الغربية بلغت 3191 حالة جديدة خلال العام المنصرم 2020، بمعدل حدوث 115.8 إصابة لكل 100 ألف من السكان.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة المسجلة لدى الإناث بلغ خلال العام المذكور1,617 حالة بنسبة 50.7% من حالات السرطان الجديدة، و1,574 حالة بين الذكور بنسبة 49.3%، فيما سجلت 1048 حالة سرطان في الفئة العمرية فوق (64 سنة) أي 32.8% من مجموع الحالات المسجلة في 2020، علما بأن نسبة هذه الفئة العمرية هي فقط 3.6% من مجموع عدد السكان.

واوضحت "سجلت 2004 حالات بواقع 62.8% من الحالات في الفئة العمرية (15-64 سنة)، وسجلت 139 حالة أي 4.4% في الفئة العمرية دون (15 سنة)، حيث أن نسبة هذه الفئة 36.1% من مجموع عدد السكان".

وتابعت الوزارة أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا في فلسطين، حيث تم تسجيل 526 حالة جديدة والتي تشكل 16.5% من جميع حالات السرطان المسجلة، وبمعدل حدوث 19.1 حالة لكل 100 ألف من السكان، فيما يأتي بالمرتبة الثانية سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 418 حالة (13.1%) وبمعدل حدوث 15.2 حالة لكل 100 ألف من السكان، يليهم سرطان الرئة بتسجيل 255 حالة (8.0%) وبمعدل حدوث 9.3 حالة لكل 100 ألف من السكان.

وبينت الوزارة أن سرطان الثدي بالمرتبة الأولى بين الإناث حيث تم تسجيل 518 حالة، وهذه الحالات تشكل32% من جميع حالات السرطان بين الإناث، وبمعدل حدوث الإصابة 38.4 حالة لكل 100 ألف من الإناث.

وبين الذكور كان بالمرتبة الأولى سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 236 حالة جديدة، وهذه الحالات تشكل 15% من جميع حالات السرطان بين الذكور، وبمعدل حدوث الإصابة 16.8 حالة لكل 100 ألف من الذكور، وبين الأطفال كان اللوكيميا (إبيضاض الدم) هو الأكثر شيوعيا حيث تم تسجيل 43 حالة جديدة خلال 2020