الصحة بغزة: 5وفيات و3254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة 4/2/2022، وفاة 5 أشخاص واصابة 3254 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اجراء 7626 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت تعافي 300 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ .اجمالي تراكمي للمصابين 214621 اصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الحالات النشطة وصل 22120 حالة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 190723 حالة، واجمالي الوفيات 1778 وفاة.

ولفتت إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 146 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 69 حالة.

وبخصوص التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما بلغ اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 595550 شخص