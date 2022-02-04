الصحة "الإسرائيلية": تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

أظهرت معطيات جديدة لوزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة، أنها سجلت، يوم أمس الأربعاء، ما يقارب الـ 46,347 إصابة، كما تراجع عدد الحالات الخطيرة التي سُجلت إلى 1106.

ولا زال يرقد في المستشفيات نحو 2681 مريضاً بكورونا، وبين الحالات الخطيرة يخضع 284 مريضاً لتنفس الاصطناعي، فيما يرقد 299 بحالة متوسطة، وبلغت حصيلة الوفيات 9080 منذ بداية الجائحة.

الجدير ذكره أنه يوجد حالياً 373,160 إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 371,755 إصابة طفيفة. وبلغت عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة 3,094,984.