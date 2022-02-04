الشيخ عزام يلتقي العلّامة محمد صالح عبد اللطيف الفرفور في دمشق 

زار وفدٌ من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، مساء أمس الخميس، رئيس مجمع الأقصاب للعلوم الشرعية فضيلة الدكتور العلّامة محمد صالح عبد اللطيف الفرفور، وذلك في مقر المجمع في دمشق.

ودار خلال اللقاء أحاديث عن أهمية العلوم الشرعية، وتربية الشباب تربية إسلامية سليمة، وعن أهمية بلاد الشام ومكانة فلسطين والقدس في الإسلام، وعن مكانة الجهاد في الإسلام.

وتخلل الزيارة جولة تعرّف خلالها الوفد الزائر على أقسام المجمع، برفقة د. الفرفور وطلابه، كما تم خلالها، زيارة قبر الصحابي حجر بن عدي.