بالفيديو: آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان

بثت، صباح اليوم الجمعة، مشاهد مصورة لقرب انقاذ الطفل المغربي ريان من الحفرة التي سقط فيها الأربعاء الماضي.



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ودخلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، اليوم الجمعة، يومها الثالث بعد أن أصبحت تشغل الملايين حول العالم، حيث تعتبر المرحلة النهائية في عملية الإنقاذ.

وكان قد سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

بدورها قالت وسائل إعلام مغربية :"إن الطفل ريان سقط في البئر، بسبب غفلة والديه له، صباح الأربعاء الماضي.

وأضافت الوسائل :"منذ ذلك الوقت والمحاولات تتكرر لإنقاذ الطفل، الذي يبلغ من العمر (5 سنوات) ولا يزال على قيد الحياة، فيما تؤكد السلطات المغربية أنه لم يعد هناك سوى أمتار معدودة تفصلها عن الطفل.

من جانبه قال رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي التمراني :"إن عمليات الحفر تتم بحذر شديد خشية وقوع ردم قد يؤدي إلى فاجعة".

وحسب وكالة الأنباء المغربية، تمكنت فرق الإغاثة من إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

وقالت القناة المغربية الثانية :"جهز الحرس الملكي طائرة مروحية طبية تستعد لنقل الطفل إلى مستشفى قريب حال إخراجه من الحفرة".

ومن ناحيته قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس أمس الخميس: "نقترب من إنقاذه إن شاء الله"، مشيرا إلى أن "كل الإمكانيات الطبية جاهزة في عين المكان لمواكبته حتى ينقل إلى المستشفى".

وبدأت عملية الانقاذ صباح الأربعاء وتمت الاستعانة بخمس آليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي.





وأوضح بايتاس، أن عملية الإغاثة واجهتها صعوبات كثيرة بسبب طبيعة التربة وتجمع المواطنين حول موقع الحادث، داعيا إياهم إلى تسهيل مهمة المنقذين.

وأثار هذا الحادث اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وترقبا كبيرا لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم "أنقذوا ريان" قائمة المواضيع الأكثر تداولا في المغرب عبر تويتر الخميس.

وتبث الكثير من المواقع المحلية وقائع عملية الإنقاذ في فيديوهات مباشرة يتابعها مئات الآلاف من المشاهدين، وسط آمال بنهاية سارة.