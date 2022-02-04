الصحة بغزة تعلن بدء تشغيل مركز "مسقط" الطبي في القرارة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن بدء تشغيل مركز مسقط في منطقة القرارة الجديد قرب شارع صلاح الدين بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المركز يعتبر مركز نموذجي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المستوى الرابع ,حيث سيتم استقبال المراجعين بدءا من صباح يوم الاحد القادم 6/2/2022 بدلا من مركز القرارة القديم.

وإليكم نص البيان:

اعلان للمواطنين- وزارة الصحة بغزة

تزف وزارة الصحة البشري للجمهور الكريم في منطقة القرارة بمحافظة خان يونس بدء تشغيل مركز مسقط القرارة الجديد ( شارع صلاح الدين ) والذي يعتبر مركز نموذجي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المستوى الرابع ,حيث سيتم استقبال المراجعين بدءا من صباح يوم الاحد القادم 6/2/2022 بدلا من مركز القرارة القديم.



مع تحيات/

وزارة الصحة الفلسطينية

الادارة العامة للرعاية الاولية