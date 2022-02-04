صحيفة عبرية: لا موعد لإخلاء المدرسة الدينية في "حومش"

قالت النيابة "الإسرائيلية"، صباح اليوم الجمعة :"إنه لا موعد لإخلاء المدريسة الدينية في مستوطنة "حومش" المخلاة الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن النيابة "الإسرائيلية" قولها للمحكمة العليا: "ليس هناك موعد لإخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش".

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن وزير الحرب بيني جانتس هو الوحيد المخول بالبث في قرار الإخلاء للمستوطنة المذكورة.

وكانت وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، عدة "كرفانات" داخل مستوطنة "حومش" المخلالة جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وتشهد منطقة مستوطنة "حومش" مواجهات مستمرة بين الاحتلال والشباب الثائر بشكل شبه يومي، ويتخلل المواجهات إطلاق نار من مقاومين باتجاه البؤرة الاستيطانية المخلاة، والتي يحاول المستوطنون إعادة إقامتها بعد عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطن نهاية العام الماضي.