رغم البرد الشديد.. المئات يؤدون صلاة الفجر العظيم بالأقصى

أدى المئات من المواطنين صلاة الفجر العظيم، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

و رغم الأجواء الباردة لبى المئات نداء الفجر العظيم وشدوا الرحال من مختلف مناطق الضفة المحتلة وأراضي عام 48، إلى المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم.

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين، والمسجد الأقصى؛ ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا في الأشهر الماضية دعوات الفجر العظيم، للصلاة والرباط في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة، وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.







