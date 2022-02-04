بالصور: مصر تتأهل لنهائي أمم افريقيا بفوزها على الكاميرون

تأهل المنتخب المصري، أمس الخميس، إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عقب فوزه على نظيره الكاميروني بضربات الترجيح بنتيجة "3-1".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو (3-1)، في المباراة النهائية للبطولة، يوم الأحد المقبل.

واحتفل لاعبو المنتخب المصري مع الجماهير في مدرجات ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بتأهله إلى نهائي النسخة الـ33 من بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وتوجه لاعبو المنتخب المصري بعد الفوز الكبير إلى المدرجات لتحية الجماهير المساندة لهم، وسط فرحة عارمة وتشجيع كبير من قبل الجماهير.













