أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

واصلت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 4-2-2022، المحافظة على أسعارها وخاصة، بفعل تأثير الأجواء الباردة على المحاصيل، فيما بقيت أسعار الدجاج على حالها.

وتقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم الأخبارية" أسعار كافة المنتجات الزراعية من خضروات ودجاج ولحوم، وجاءت كما يلي: