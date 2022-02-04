أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:07 ص
04 فبراير 2022
الخضروات في قطاع غزة.jpeg
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واصلت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 4-2-2022، المحافظة على أسعارها وخاصة، بفعل تأثير الأجواء الباردة على المحاصيل، فيما بقيت أسعار الدجاج على حالها.

وتقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم الأخبارية" أسعار كافة المنتجات الزراعية من خضروات ودجاج ولحوم، وجاءت كما يلي:

الرقم                  الصنف                     السعر الكيلو بالشيكل  
1 طماطم 4
2 خيار 3.3
3 بصل 2
4 كوسا 5
5 باذنجان 5
6 فلفل 8
7 جزر 2
8 ثوم 12
9 ملفوف 2
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 1.5
13 ملوخية 6
14 فصوليا 8
15 بيض 13
16 دجاج 11
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

عديد 

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